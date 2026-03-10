Китайский автопроизводитель прекратил продажи в России двух моделей

Китайский автопроизводитель Jetour прекратил продажи в РФ кроссоверов X50 и X70

Китайский автопроизводитель Jetour прекратил продажи в России кроссоверов X50 и X70. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

Это произошло из-за падения потребительского спроса, заявили в Jetour.

В компании рассказали, что наибольшим спросом на российском рынке в данный момент пользуются модели Jetour Dashing, T2 и X70+, также растут продажи нового Jetour T1.

В продуктовой линейке компании представлены как более бюджетные модели, так и модели более высокого ценового сегмента.

Производитель добавил, что продолжает следить за ситуацией и будет готов предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на российском рынке.

В феврале китайский автопроизводитель GAC принял решение снять с продаж в России кроссовер GS3 из-за нестабильности автомобильного рынка.

Ранее сообщалось, что 10 китайских автобрендов хотят покинуть российский рынок из-за утильсбора.