Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Китайский автопроизводитель прекратил продажи в России двух моделей

Китайский автопроизводитель Jetour прекратил продажи в РФ кроссоверов X50 и X70
Jetour

Китайский автопроизводитель Jetour прекратил продажи в России кроссоверов X50 и X70. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

Это произошло из-за падения потребительского спроса, заявили в Jetour.

В компании рассказали, что наибольшим спросом на российском рынке в данный момент пользуются модели Jetour Dashing, T2 и X70+, также растут продажи нового Jetour T1.

В продуктовой линейке компании представлены как более бюджетные модели, так и модели более высокого ценового сегмента.

Производитель добавил, что продолжает следить за ситуацией и будет готов предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на российском рынке.

В феврале китайский автопроизводитель GAC принял решение снять с продаж в России кроссовер GS3 из-за нестабильности автомобильного рынка.

Ранее сообщалось, что 10 китайских автобрендов хотят покинуть российский рынок из-за утильсбора.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!