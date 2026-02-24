Размер шрифта
Китайский автопроизводитель снял с продаж в России один из кроссоверов

Китайский автопроизводитель GAC снял с продаж в России кроссовер GS3
Китайский автопроизводитель GAC принял решение снять с продаж в России кроссовер GS3. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там заявили, что такое решение было принято «в условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения».

В пресс-службе также рассказали, что в компании прорабатывают вариант возвращения данной модели на рынок. При этом там уточнили, что подобное решение будет приниматься исходя из актуальной рыночной ситуации и обратной связи покупателей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что Китай годами экспортировал в РФ новые авто под видом подержанных.

 
