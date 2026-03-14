Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Депздраве Москвы рассказали о пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Shutterstock/FOTODOM

После ДТП с микроавтобусом на Калужском шоссе в Москве забрали в больницы пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

«Пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро взрослых госпитализированы в московские больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь. Троим врачи оказали помощь на месте, детям госпитализация не потребовалась», — сказали там.

Как сообщало агентство в субботу, 14 марта, водителю микроавтобуса «Фольксваген» стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, и в иномарку врезались другие транспортные средства.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в автобусе в момент аварии находился 21 ребенок.

Позже стало известно, что одного из пострадавших госпитализировали санавиацией. Также журналисты выяснили, что в микроавтобусе, по предварительным данным, были граждане Киргизии. Они ехали на работу, рассказал изданию источник.

Ранее массовое ДТП парализовало движение в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!