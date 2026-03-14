В Депздраве Москвы рассказали о пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Депздрав Москвы: пять человек госпитализированы после ДТП на Калужском шоссе

После ДТП с микроавтобусом на Калужском шоссе в Москве забрали в больницы пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

«Пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро взрослых госпитализированы в московские больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь. Троим врачи оказали помощь на месте, детям госпитализация не потребовалась», — сказали там.

Как сообщало агентство в субботу, 14 марта, водителю микроавтобуса «Фольксваген» стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, и в иномарку врезались другие транспортные средства.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в автобусе в момент аварии находился 21 ребенок.

Позже стало известно, что одного из пострадавших госпитализировали санавиацией. Также журналисты выяснили, что в микроавтобусе, по предварительным данным, были граждане Киргизии. Они ехали на работу, рассказал изданию источник.

