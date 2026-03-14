Одного из пострадавших в ДТП в Москве госпитализировали санавиацией

ТАСС: один раненый в ДТП с микроавтобусом в Москве госпитализирован вертолетом

Одного из пострадавших в аварии на Калужском шоссе в Москве госпитализировали санавиацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Санитарный вертолет доставил в лечебное заведение Москвы одного из пострадавших в ДТП», — сказали агентству.

Также журналисты выяснили, что в микроавтобусе, по предварительным данным, были граждане Киргизии. Они ехали на работу, рассказал изданию источник.

Отмечается, что на месте работают различные службы, данные уточняются.

Как сообщало агентство в субботу, 14 марта, водителю микроавтобуса «Фольксваген» стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, и в иномарку врезались другие транспортные средства.

По последним данным, в результате происшествия получили ранения семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в автобусе в момент аварии находился 21 ребенок.

Ранее массовое ДТП парализовало движение в Москве.