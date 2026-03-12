В Москве машина с правительственными номерами выбила другой автомобиль на тротуар

112: машина с правительственными номерами попала в аварию в центре Москвы

Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Как рассказали очевидцы, авария произошла на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Машина с правительственными номерами столкнулась с другим автомобилем, в результате чего последний вылетел на тротуар и врезался в здание.

«Предварительно, пострадавших нет», — отмечается в публикации.

7 марта легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на транспортных средствах иностранных консульств и посольств, протаранил вход на станцию метро «Пражская» в российской столице. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в сооружение врезался внедорожник Kia Sportage, принадлежащий дипломатическому представительству Азербайджана.

В результате ДТП постройка получила повреждения — были разбиты стеклянные двери. Сведения о пострадавших не поступали.

Комментируя ситуацию, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что метрополитен намерен добиться от виновника аварии возмещения причиненного ущерба.

Ранее автомобиль Управления делами президента РФ протаранил такси в центре Москвы.