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Правительственный автомобиль Genesis попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль Управделами президента протаранил такси в центре Москвы

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Телеграм-канал Осторожно, Москва

Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Седан Genesis со смятыми дверьми заметили на пересечении Моховой и Воздвиженки. Стоит на обочине явно после ДТП — удар пришелся в водительскую дверь. Водитель ходил рядом со своим служебным автомобилем, на первый взгляд, без повреждений, не хромал. Удар был сильный», — рассказал каналу очевидец.

Отмечается, что в в 2011 году БМВ с теми же номерами столкнулась с Opel Astra на Рублево-Успенском шоссе — тогда иномарка принадлежала представителю президента в Госдуме Гарри Минху. В том ДТП водитель Минха не выжил, а женщина из Opel Astra была госпитализирована.

До этого стало известно, что автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. В машину врезался другой автомобиль, после чего Vesta влетела в «Газель». Водители не пострадали. О том, были ли в Lada Vesta во время удара пассажиры и где произошло ДТП, неизвестно.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.

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