Запасы новых автомобилей Solaris в России могут закончиться к концу 2026 года

Директор «Автостата» Целиков: в Петербурге остановили сборку машин Solaris
Завод «АГР»

На заводе в Санкт-Петербурге в 2026 году не было собрано ни одного автомобиля Solaris. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Всего с начала продаж автомобилей марки Solaris было продано 52,5 тыс. машин. На складах осталось всего 17,5 тыс. автомобилей. При текущем уровне реализации стоков может хватить до конца 2026 года.

По словам Целикова, последние автомобили сошли с конвейера завода в декабре 2025 года. Всего в период с марта 2024 года по декабрь 2025-го на предприятии было собрано чуть более 70 тыс. автомобилей Solaris.

До этого сообщалось, что автомобильный бренд Solaris поднял цены на весь модельный ряд. Седан Solaris HS стоит теперь от 2,44 млн рублей, кроссовер Solaris HC можно купить за 2,43 млн рублей, а седан Solaris KRS продается минимум за 2,33 млн рублей. Хетчбэк Solaris KRX также обойдется в 2,33 млн рублей.

Ранее стало известно, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году.

 
