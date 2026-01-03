Стало известно, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году

Эксперт Моржаретто: в РФ в 2026 году могут появиться 40 новых моделей авто

На российском авторынке в 2026 году может появиться более 40 новых моделей автомобилей, сообщает ТАСС автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Тем не менее, российский рынок продолжает оставаться интересным для производителей, и уже слышны обещания от продавцов представить ряд новых моделей в 2026 году. Всего их может быть более 40», - сказал он.

По его словам, в этом году в России могут появиться автомобили Lada Azimut, «Москвич» M70 и M90, «Атом», «Волга». Наибольшее число новинок ожидается от брендов GAC, Changan, JAC и Haval.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.