В России резко выросли цены на автомобили Solaris

Автомобильный бренд Solaris поднял цены на весь модельный ряд, сообщает портал «Автоновости дня».

«Российский бренд Solaris поднял цены на весь модельный ряд. Седаны HS и KRS, кросс-хэтчбек KRX и кроссовер HC, выпускающиеся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, с 1 января 2026 года подорожали на 40-300 тыс. рублей (+1,6-14%)», — сообщает портал.

Так, седан Solaris HS стоит теперь от 2,44 млн рублей, кроссовер Solaris HC можно купить за 2,43 млн рублей, а седан Solaris KRS продается минимум за 2,33 млн рублей. Хетчбэк Solaris KRX также обойдется в 2,33 млн рублей.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году.