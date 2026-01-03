Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаВзрывы в ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

В России резко выросли цены на автомобили Solaris

Автомобили Solaris подорожали в России на 40-300 тысяч рублей
Solaris

Автомобильный бренд Solaris поднял цены на весь модельный ряд, сообщает портал «Автоновости дня».

«Российский бренд Solaris поднял цены на весь модельный ряд. Седаны HS и KRS, кросс-хэтчбек KRX и кроссовер HC, выпускающиеся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, с 1 января 2026 года подорожали на 40-300 тыс. рублей (+1,6-14%)», — сообщает портал.

Так, седан Solaris HS стоит теперь от 2,44 млн рублей, кроссовер Solaris HC можно купить за 2,43 млн рублей, а седан Solaris KRS продается минимум за 2,33 млн рублей. Хетчбэк Solaris KRX также обойдется в 2,33 млн рублей.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552289_rnd_5",
    "video_id": "record::2f719e76-d06f-4e0f-b8a2-371f62e50479"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+