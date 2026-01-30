Размер шрифта
Названы китайские кроссоверы с проблемными «автоматами»

Fresh auto назвал три китайский кроссовера с проблемными АКП
Geely

Geely Monjaro, Changan CS75 Plus и GAC GS8 могут потребовать дорогостоящего ремонта АКП. Об этом сообщает Motor со ссылкой на исследование дилерского холдинга Fresh.

«Основная проблема Geely Monjaro — коробка передач часто требует ремонта даже на небольших пробегах. Обычно классические автоматы Geely Monjaro требуют серьезного вмешательства уже после пробега около 100 тыс. километров», — рассказал операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, владельцы Changan CS75 Plus сталкиваются с проблемами АКПП из-за плохого качества масла, а коробка редко выдерживает более 120 тыс. км без снижения эффективности. GAC GS8 страдает от дефектов гидротрансформатора, и важные компоненты могут потребовать замены уже через 130–150 тыс. км.

Согласно данным исследования, покупка подержанных китайских кроссоверов с «автоматом» сопряжена с рисками, поэтому покупателям следует обращаться к официальным дилерам для тщательной диагностики перед приобретением.

Ранее стало известно, каким эффективным для КНР методом пользуются китайцы на авторынке в РФ.
 
