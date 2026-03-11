В России предложили признать электросамокатчиков полноценными водителями

Водителей электросамокатов и любых других средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо признать полноценными участниками дорожного движения и выдавать им соответствующее водительское удостоверение. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в ходе организованного «Ридусом» круглого стола «СИМ на улицах мегаполиса: риски, регулирование и перспективы».

Эксперт также считает, что любой инцидент с СИМ должен квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие.

«Предложение выгнать электровелосипедистов с тротуаров означает, что мы немалое количество людей выгоним на дороги общего пользования. Людей, которые не имеют четкого представления о правилах дорожного движения. Крайними в большинстве случаев окажутся водители автотранспорта», — сказал Кадаков.

Он подчеркнул, что водители КамАЗа и электросамоката должны иметь равные права и обязанности.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД ограничить проезд курьеров на электровелосипедах по тротуарам российских городов. Предложения на этот счет должны быть готовы к 1 июля 2026 года. На заседании совета по правам человека в декабре глава государства поделился, что сам ездит за рулем по Москве, и заявил, что курьеры на электровелосипедах и самокатах опасны для граждан.

Ранее в России предложили законодательно запретить управление самокатами в нетрезвом виде.