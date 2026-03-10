Размер шрифта
При экзаменах на права больше не выйдет использовать шпаргалки

При экзаменации водителей начнут применять вычисляющую шпаргалки электронику
Владимир Астапкович/РИА Новости

Подведомственное Минтрансу ФБУ «Росавтотранс» заказало внедрение модуля защиты от списывания на экзаменах. Этот модуль будет интегрирован в программу, которая используется для проверки водителей, перевозящих опасные грузы, а также сотрудников транспортных предприятий. Об этом сообщает журнал Motor.

Компьютер будет следить, чтобы экзаменуемый не отводил взгляд от экрана, не слушал подсказки от посторонних лиц. В случае, если система отследит списывание правильных ответов или подсказку, видеозапись проверят экзаменаторы.

Еще одно планируемое нововведение - кандидатов в водители могут обязать повторно проходить теоретический экзамен, если они не сдали практическую часть в течение шести месяцев.

Также сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Предполагается, что от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что МВД запретит использовать на экзаменах гаджеты, кроме того, будет расширен перечень оснований для недопуска к зачетам для получения водительского удостоверения.

 
