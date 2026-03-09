Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В России рассказали о снижении продаж автомобилей

Автоэксперт Подщеколдин: снижение продаж авто связано с долгой и снежной зимой
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с РИА Новости назвал факторы снижения продаж новых автомобилей в РФ.

По его словам, январь и февраль показали сокращение продаж, но в конце прошлого года наметился рост – сказался отложенный спрос.

«Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей», — сказал эксперт.

Он отметил, что по итогам 2026 года объемы продаж машин будут сопоставимы с показателями прошлого года.

«Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается», — заявил Подщеколдин.

Также он выразил надежду на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, что точно окажет поддержку авторынку.

До этого гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что легковые машины в России подорожают на 10–12% в 2026 году. По его словам, динамика роста цен будет существенно различаться в зависимости от страны происхождения бренда.

Ранее россиянам объяснили, на что смотреть при покупке подержанной машины, чтобы не приобрести хлам.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!