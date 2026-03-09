Кутузовский проспект частично перекрыт из-за ДТП с шестью машинами

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей, сообщает 112.

По предварительным данным, авария произошла при движении в сторону Подмосковья по вине водителя BMW. В ДТП попали три машины такси. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Движение по двум полосам проспекта перекрыто.

Днем 7 февраля белый легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход столичного метро на станции «Пражская».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что инцидент произошел с внедорожником Kia Sportage. Код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана. При столкновении были повреждены стеклянные двери метро, во время столкновения пассажиров у входа не было. Метрополитен намерен добиться от виновника ДТП возмещения ущерба.

Ранее в Ростове-на-Дону врезавшуюся в опору ЛЭП легковушку разорвало на части.