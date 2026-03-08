Размер шрифта
Газель вспыхнула на МКАД и попала на видео

На МКАД на видео сняли воспламенившуюся Газель

В Москве на МКАД загорелся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Москва, 92-км МКАД (внеш.)», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что транспорт горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило только переднюю часть грузовика.

3 марта на МКАД в Москве в результате столкновения загорелись автомобили «Газель» и «Жигули». Из-за этого движение на трассе было затруднено. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Утром в тот же день на юго-западе российской столицы загорелся автомобиль. По данным РЕН ТВ, огонь возник в моторном отсеке, прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно устранили возгорание. При этом на заднем сиденье машины обнаружили мужчину без сознания. Медики пытались оказать пострадавшему необходимую помощь, но спасти его не удалось, рассказали журналисты.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.

 
