Появился финальный список автомобилей, на которых можно работать в такси

Минпромторг опубликовал список автомобилей, разрешенных для работы в такси
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минпромторг России опубликовал список автомобилей, на которых можно будет работать в такси. Перечень разместили на сайте ведомства.

В список вошли модели Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel и Legend, а также Largus и Aura. Также таксистам будет разрешено работать на автомобилях «Москвич» 3, 3е, 6, 8, M70 и M90.

Помимо этого, в список вошли Sollers SP7 и SF1, Evolute I-SKY, I-JOY и I-SPACE, Voyah Free, Dream и Passion, а также UMO 5.

Накануне Минпромторг РФ разрешил таксистам ездить на кроссоверах М70 и М90 от «Москвича», электромобилях того же производителя UMO 5 и фургонах Sollers SF1. В ведомстве заявили, что все перечисленные транспортные средства соответствуют требованиям действующего в России закона о локализации производства автомобилей, используемых в качестве такси.

Федеральный закон о локализации для машин, используемых в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года. К таким автомобилям предъявляется одно из двух требований — минимум 3200 баллов по уровню локализации или производство в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с марта 2022 года по март 2025 года.

Ранее жителям мегаполисов посоветовали готовиться к подорожанию такси.

 
