Российским таксистам разрешили четыре новых модели автомобилей

Минпромторг РФ разрешил таксистам ездить на кроссоверах М70 и М90 от «Москвича», электромобилях того же производителя UMO 5 и фургонах Sollers SF1, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ведомстве заявили, что все перечисленные транспортные средства соответствуют требованиям действующего в России закона о локализации производства автомобилей, используемых в качестве такси.

Они дополнили уже существующий список, куда входит почти вся модельная линейка Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend), модели Sollers SP7 и SF1 от российского автозавода «Соллерс», электрокары от Evolute (i-Joy, i-Sky и i-Space), автомобили китайского проекта Voyah (Free, Dream и Passion), все «Москвичи» (3, 3е, 6, 8) и электромобиль UMO 5.

Работа по дальнейшему расширению списка моделей транспортных средств, которые соответствуют законодательству РФ с точки зрения использования в качестве такси, будет продолжена, заверили в Минпромторге.

В частности, как утверждают в ведомстве, акт о внесении в перечень Jolion, F7, F7x и Tenet T7 от бренда Haval уже находится на рассмотрении российского правительства. Когда кабмин утвердит этот документ своим постановлением, можно будет актуализировать список, внеся в него новые модели.

Федеральный закон о локализации для машин, используемых в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года. К таким автомобилям предъявляется одно из двух требований — минимум 3200 баллов по уровню локализации или производство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с марта 2022 года по март 2025 года.

Некоторым российским регионам сделали поблажки: например, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые требования начнут действовать только в марте 2028 года, а Дальневосточный федеральный округ (ДФО) получил отсрочку до 2030 года.

