Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

Автомобиль воспламенился на МКАД и попал на видео

В Москве на МКАД вспыхнул автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 48-км МКАД (внутр.), Сгорел автомобиль», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части горит машина, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что на место прибыли экстренные службы, которые ликвидируют возгорание.

Инцидент произошел на внутренней стороне 48 км дороги. По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Ранее сообщалось, что парковки в Москве станут бесплатными.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!