Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

Автомобиль воспламенился на МКАД и попал на видео

В Москве на МКАД вспыхнул автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 48-км МКАД (внутр.), Сгорел автомобиль», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части горит машина, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что на место прибыли экстренные службы, которые ликвидируют возгорание.

Инцидент произошел на внутренней стороне 48 км дороги. По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Ранее сообщалось, что парковки в Москве станут бесплатными.