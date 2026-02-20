Россиянам рассказали о ценах на новые автомобили «Волга»

Стоимость автомобилей под возрожденным российским брендом «Волга» будут сопоставимы с машинами Geely. Об этом aif.ru рассказал бывший директор РОАД Олег Мосеев.

На данный момент точная стоимость «Волги», которая сойдет с конвейера во втором квартале 2026-го, еще неизвестна. В продажу автомобили поступят в третьем квартале года.

По словам специалиста, для того чтобы понять, какая цена будет на новые машины бренда, следует изучить стоимость Geely.

«Geely Monjaro стоит от 4 до 5 миллионов рублей. Geely Cityray — от 3 до 4 миллионов, Geely Atlas от 3,2 до 4 миллионов. Вот получаем цены «Волга», потому что вряд ли на первоначальном этапе удастся снизить цены за счет локализации, потому что первоначально сборка будет крупноузловая или даже если будет какие-то компоненты локализованы, существенной экономии это не даст», — объяснил он.

Эксперт добавил, что уже известно о выпуске трех новых моделей «Волги», одной из которых будет седан.

В октябре 2025 года первую модель возрожденного бренда «Волга», которой будет Geely Atlas, сняли на видео в России.

Ранее стало известно, что Volkswagen остановит выпуск ряда популярных моделей.