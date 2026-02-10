Автомобиль с людьми провалился под лед на Байкале

В Иркутской области автомобиль с людьми провалился в трещину на Байкале

В Ольхонском районе Иркутской области четыре человека катались на машине по льду Байкала и провалились под лед, водителя и пассажирку спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга. Автомобиль двигался по льду и в 900 метрах от берега, проезжая трещину, провалился под воду. По предварительной информации, за рулем находился мужчина, лишенный прав.

34-летний водитель и 36-летняя пассажирка не смогли выбраться из машины, еще двое спаслись. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, ведутся поиски пропавших.

До этого в Приморском крае произошел похожий инцидент — рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем. Выбраться удалось лишь одному приморцу, двое других не выжили. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее автомобиль с водителем провалился под лед в Красноярском крае.