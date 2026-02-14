Размер шрифта
В Петербурге горящая легковушка на КАД создала многокилометровый затор

В Петербурге машина загорелась на 50-м км КАД
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД (Кольцевой автомобильной дороги). Об этом сообщает 78.ru.

В управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» рассказали, что автомобиль вспыхнул около 14:30. Из-за возгорания на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Телеканал уточняет, что огонь потушили примерно за полчаса. На кадрах с места ДТП видно, что легковой автомобиль не мешает движению и находится на полосе безопасности. Его салон охвачен огнем, а вверх поднимается столб густого черного дыма.

В начале недели на КАД в Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей. Авария случилась в 13:40 на 25-м км внешнего кольца трассы. Все участники ДТП двигались в попутном направлении. При аварии никто не пострадал, но были перекрыты две полосы движения.

Ранее в Москве Mercedes вылетел с эстакады и упал на другие машины.
 
