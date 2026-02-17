Размер шрифта
«Один жив»: на трассе под Кызылом произошло жесткое ДТП

Под Кызылом пять человек не выжили в серьезной аварии
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Под Кызылом в Республике Тыва произошла жесткая автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на свой источник.

«Один, предварительно, жив», — говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло на автодороге Кызыл — Эрзин: столкнулось два автомобиля. В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время уточняются детали произошедшего.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Телеканал 78.ru сообщил, что прибывшим на место огнеборцам потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать пламя. Публикация была дополнена видеозаписью, на которой запечатлено горящее транспортное средство. На кадрах видно, что автомобиль не мешал движению и находился на полосе безопасности. В его салоне бушевал огонь, а вверх поднимался столб густого черного дыма.

Ранее грузовик вспыхнул на трассе M5.
 
