«Один жив»: на трассе под Кызылом произошло жесткое ДТП

Под Кызылом пять человек не выжили в серьезной аварии

Под Кызылом в Республике Тыва произошла жесткая автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на свой источник.

«Один, предварительно, жив», — говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло на автодороге Кызыл — Эрзин: столкнулось два автомобиля. В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время уточняются детали произошедшего.

