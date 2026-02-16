В Киеве снегопад и гололед привели к транспортному коллапсу

В Киеве произошел транспортный коллапс из-за ночного снегопада и гололеда. Об этом пишет агентство «РБК-Украина».

По данным журналистов, в столице Украины на многих участках дорог оказалось затруднено движение, фиксировались мелкие ДТП. При этом в ночь на 16 февраля в городе начала работать снегоуборочная техника.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что с вечера 15 февраля в городе ограничен въезд крупногабаритного транспорта и грузовиков. По его словам, мера необходима для обеспечения работы спецтехники ночью.

«Когда начался снегопад, колонны техники поехали убирать сначала основные магистрали, мосты и путепроводы, спуски и подъемы. Дальше — улицы и проезды», — написал глава города.

Накануне Кличко заявил, что украинская столица находится на грани катастрофы. По его словам, Киев оказался в таком положении из-за повреждений объектов критической инфраструктуры, произошедших за последние два месяца. Жители города столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Ранее украинский нардеп сообщил о «традиционной катастрофе» на дорогах в Киеве.