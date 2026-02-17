«Руссо-Балт» объявил о снижении цен на свой фургон Ф200

Возрожденный российский автобренд «Руссо-Балт» планирует подписать с правительством РФ СПИК. Если это произойдет, то цена автомобиля снизится на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Motor со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«Руссо-Балтъ готовит техническую документацию для полной компенсации утильсбора, чтобы в цене электромобиля не было излишней финансовой нагрузки для наших покупателей. Таким образом, к началу продаж в 2027 году, электрофургон Ф200 в базовой комплектации будет стоить 5 млн рублей», – сообщили Motor в компании.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) представляет собой соглашение, в рамках которого инвестор обязуется внедрить или разработать современную технологию и наладить ее серийное производство в установленные сроки. Взамен государство предоставляет производителю различные льготы и преференции. Участие в таком контракте также дает производителям возможность компенсировать средства, уплаченные за утильсбор.

Электрофургон «Руссо-Балт» Ф200, представленный в начале года, планируется выпускать под заказ. Ранее была объявлена его стартовая цена — 6,5 млн рублей.

В настоящее время модель все еще проходит сертификационные процедуры. Грузоподъемность фургона составляет 1000 кг, при этом для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов автомобиля изготавливается методом ручной сварки.

Автомобили под маркой «Руссо-Балт» выпускались в период с 1909 по 1918 год. Общий тираж составил несколько сотен машин.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провёл опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Ещё 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

