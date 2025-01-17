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Mercedes-Benz возродит купе S-Class

В Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class
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Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz может начать выпуск купе S-Class. Об этом сообщает портал Car and Driver.

Отмечается, что на днях в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) были поданы заявки на регистрацию товарного знака, в которых четко изображена модель S-класса поколения W223 в кузове купе. В первой заявке — с бампером от S63 и колесами с логотипом Maybach, а во второй, как предполагает издание, купе Maybach S680.

Обе заявки поступили не от Mercedes-Benz, а от Robu Aktiengesellschaft, которая в 2021 году сделала суперкар Bussink GT R SpeedLegend на базе Mercedes-AMG GT R. По данным издания, именно эта фирма займется выпуском купе. Срок действия патентов заканчивается в январе 2030 года.

До этого в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился патент на детский кабриолет, который напоминает отечественную модель Lada Vesta.

Судя по изображению, автомобиль для детей окрашен в белый цвет. В кузове может разместиться один ребенок. У машины открываются двери. В руль вмонтирован щиток приборов и переключатели поворотов.

О том, когда такой автомобиль появится в продаже и сколько он будет стоить, неизвестно.

Также в ФИПС появился патент на образец автомобиля Geely.

Название модели не приводится, но по прилагаемым эскизам можно опознать кроссовер Galaxy E5. Официально о планах продавать эту модель в России Geely не сообщала.

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