В Подмосковье приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя в ГИБДД

МВД: ГИБДД Подмосковья временно не выдает права и не регистрирует авто
Александр Кряжев/РИА Новости

Госавтоинспекция Московской области приостановила регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Московской области, передает ТАСС.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что сейчас специалистами ведутся работы по устранению последствий технического сбоя.

До этого стало известно, что МВД России разработало законопроект, который предполагает разрешение на регистрацию в стране автомобилей, которые находятся в международном розыске по инициативе недружественных стран.

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит обеспечить добросовестным приобретателям эксплуатацию таких автомобилей.

Ранее россиянам объяснили порядок изъятия номеров серии «АМР».
 
