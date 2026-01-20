Россиянам объяснили, что делать при утере водительских прав

Россиянам при утере водительских прав не придется платить штраф, в отличие от паспорта. Однако это не значит, что к этому документу можно относиться безответственно – их утрата грозит мошеннической схемой, а восстановление потребует уплаты госпошлины, рассказал 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

«При утрате водительского удостоверения в первую очередь необходимо обратиться в ближайшее отделение УМВД с соответствующим заявлением — это убережет от того, что правами от имени заявителя воспользуется злоумышленник, а ответственность ляжет на изначального владельца документа», — предупредил эксперт.

После этого он посоветовал обратиться в ГИБДД, МФЦ или подать заявку через «Госуслуги». Нужно будет написать заявление либо о получении новых прав, либо о восстановлении старых в зависимости от того, какой у них был срок действия. Также нужно будет предоставить паспорт, чек об уплате госпошлины и справку № 003-В/у о новом медосмотре.

За восстановление утерянных или пришедших в негодность прав придется заплатить 4 тыс. рублей, а международное удостоверение обойдется в 3,2 тыс. рублей, отметил Семеновский. Он напомнил, что в будущем появятся пластиковые права с чипом стоимостью 6 тыс. рублей.

Длительность процедуры восстановления зависит от того, в какой форме водитель обратился за услугой, пояснил эксперт. Так, если он действовал напрямую через ГИБДД, то на это уйдет до нескольких часов. Если заявление поступило через портал госуслуг, то потребуется до трех суток, а через МФЦ – до 15 дней. В период восстановления прав управлять автомобилем нельзя – это грозит штраф в 500 рублей, заключил специалист.

Напомним, МВД запретит использовать на экзаменах гаджеты и расширит перечень оснований для недопуска к зачетам для получения водительского удостоверения. В правовое поле впервые введут полноценный механизм аннулирования прав по медицинским показаниям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о планах разрешить россиянам предъявлять водительские права через Max.