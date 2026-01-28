В Москве появятся сугробы высотой 70 сантиметров

Зимой 2026 года выпадает огромное количество осадков. В начале февраля в Москве могут появиться сугробы, высота которых достигнет 70 сантиметров. Об этом радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в начале февраля вырастут 70-сантиметровые сугробы — это колоссальная цифра, обычно такое приходится в конце февраля-в начале марта, когда сугробы по климату показывают самые высокие значения, после чего начинают уже спадать», — рассказал специалист.

По его словам, согласно предварительным прогнозам, морозы в последний месяц зимы в центральной России будут умеренными и в рамках климатической нормы. Однако на юге страны будет аномальное тепло, а количество осадков окажется больше нормы на 30-50%.

Синоптик подчеркнул, что в связи с таким большим количеством снега весна ожидается теплая и ранняя.

До этого ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что к концу текущей недели в Москве усилятся морозы. По ее словам, в субботу, 31 января, столбики термометров будут держаться на уровне -10...-15°C, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Ранее россиянам назвали главные правила безопасной езды в снегопады.