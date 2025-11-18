На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минтранс ожидает возвращения беспилотного такси в Москву уже в 2026 году

Минтранс: возвращение беспилотного такси в Москву ожидается в 2026 году
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта РФ в преддверии форума и выставки «Транспорт России».

В ведомстве отметили, что ранее в Москве проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде. Испытания и пассажирские перевозки проводились в ограниченных зонах, таких как «Сириус» и Иннополис.

«За это время накоплены данные, отработаны сценарии, а переход на современные нейросетевые алгоритмы существенно улучшил поведение системы в редких, пограничных ситуациях. В результате легковые беспилотники готовы вернуться в столицу: возможность заказать беспилотное такси в Москве ожидается уже в следующем году», — заявили в Минтрансе.

12 ноября заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что в России преждевременно обсуждать внедрение беспилотного транспорта в условиях продолжающихся хакерских атак. Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Михаила Мишустина о потенциальном появлении беспилотного такси на улицах Москвы к 2026 году.

Ранее автомобиль такси протаранил трамвай в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами