Минтранс ожидает возвращения беспилотного такси в Москву уже в 2026 году

В 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта РФ в преддверии форума и выставки «Транспорт России».

В ведомстве отметили, что ранее в Москве проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде. Испытания и пассажирские перевозки проводились в ограниченных зонах, таких как «Сириус» и Иннополис.

«За это время накоплены данные, отработаны сценарии, а переход на современные нейросетевые алгоритмы существенно улучшил поведение системы в редких, пограничных ситуациях. В результате легковые беспилотники готовы вернуться в столицу: возможность заказать беспилотное такси в Москве ожидается уже в следующем году», — заявили в Минтрансе.

12 ноября заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что в России преждевременно обсуждать внедрение беспилотного транспорта в условиях продолжающихся хакерских атак. Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Михаила Мишустина о потенциальном появлении беспилотного такси на улицах Москвы к 2026 году.

