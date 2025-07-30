Глава РЖД заявил о подготовке к запуску полностью беспилотного поезда на МЦК

Белозеров: полностью беспилотный поезд может появиться на МЦК в 2026 году

ОАО «РЖД» готовится запустить полностью беспилотный поезд на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» заявил глава компании Олег Белозеров.

По его словам, в августе 2024 года в эксплуатацию ввели беспилотный поезд «Ласточка». С ее помощью специалисты нарабатывают опыт третьего уровня автоматизации — когда машинист присутствует в кабине поезда только для контроля.

«Сейчас мы готовимся к четвертому уровню (полному беспилотному управлению поездом — «Газета.Ru»), я думаю, что в следующем году мы на него выйдем», — сказал Белозеров.

19 июня министр транспорта РФ Андрей Никитин, в то время занимавший пост заместителя главы соответствующего ведомства, заявил, что беспилотные такси появятся на российских дорогах после 2030 года. Как он отметил, Минтранс РФ не намерен торопиться с введением таких автомобилей в эксплуатацию. Сперва специалисты должны будут отработать все технологические схемы, чтобы использование беспилотного такси было максимально безопасным.

Ранее глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин снял видео, как он едет на беспилотном грузовике на Петербургский международный экономический форум.