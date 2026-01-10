Размер шрифта
Стало известно о пострадавших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Красноярском крае

МВД: в Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, авария произошла днем 10 января в Ужурском муниципальном округе на автодороге Ачинск — Ужур — Троицкое. Водитель микроавтобуса марки 2227SK, 56-летний мужчина, двигался в сторону Ачинска и врезался в грузовой автомобиль Scania с полуприцепом-цистерной, который ехал впереди в том же направлении.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров. По предварительной информации, пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение, среди них подростки 11 и 16 лет. Еще шестерым оказали медицинскую помощь на месте, после чего отпустили.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают оперативные службы, движение по трассе не перекрывалось. В ликвидации последствий задействованы 14 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в Ленинградской области образовалась 20-километровая пробка из-за аварии с фурой.

