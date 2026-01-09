Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Автобус с пассажирами потерял сразу два колеса в Омской области и попал на видео

В Омской области автобус с пассажирами потерял два колеса и попал на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27584587_rnd_5",
    "video_id": "record::47e4cf9b-c355-4f9d-8405-9af3c57f326b"
}

В Омской области от пригородного автобуса отвалилось два колеса во время движения по маршруту, сообщает Telegram-канал «Om1».

«Доехали, называется, до города. Колеса отвалились на ходу. Вот колеса валяются от автобуса», — прокомментировала ситуацию одна из пассажирок, снявшая произошедшее на видео.

На кадрах видно, что на проезжей части лежат два колеса, ступица на задней оси автобуса продолжает вращаться. Аварийный автобус следовал в Омск из села Черниговка по маршруту 318. В результате ДТП никто не пострадал.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Омской области.

«В ходе проверки будут выяснены вопросы осуществления пассажироперевозчиком предрейсового осмотра автобуса и осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств на предприятии», — отмечается в сообщении.

Ранее в Москве с виновника ДТП потребовали 600 тыс. рублей за сломанное дерево.
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+