Автобус с пассажирами потерял сразу два колеса в Омской области и попал на видео

В Омской области автобус с пассажирами потерял два колеса и попал на видео

В Омской области от пригородного автобуса отвалилось два колеса во время движения по маршруту, сообщает Telegram-канал «Om1».

«Доехали, называется, до города. Колеса отвалились на ходу. Вот колеса валяются от автобуса», — прокомментировала ситуацию одна из пассажирок, снявшая произошедшее на видео.

На кадрах видно, что на проезжей части лежат два колеса, ступица на задней оси автобуса продолжает вращаться. Аварийный автобус следовал в Омск из села Черниговка по маршруту 318. В результате ДТП никто не пострадал.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Омской области.

«В ходе проверки будут выяснены вопросы осуществления пассажироперевозчиком предрейсового осмотра автобуса и осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств на предприятии», — отмечается в сообщении.

