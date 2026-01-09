Размер шрифта
Пожарный вездеход вывели на очистку снега на МКАД в Москве

На борьбу со снегом на МКАД вывели технику МЧС
Telegram-канал «URA.RU»

На работы по очистке снега на МКАД в Москве вывели технику МЧС, сообщает Ura.Ru.

«Техника МЧС присоединилась к очистке снега в Москве. Она пытается наладить движение на нескольких участках МКАД. Ранее в этом районе образовалась огромная пробка из-за снегопада. Местные СМИ сообщали, что внутренняя сторона трассы полностью перекрыта», — отмечается в публикации.

На кадрах с места событий виден гусеничный вездеход с цветографической схемой пожарной охраны. Он очищает обочину трассы. Автор видео сказала, что такую технику используют также для буксировки грузовиков.

До этого водители застряли в шестичасовой пробке на Ярославском шоссе по пути в Москву.

Также москвичам назвали наиболее проблемные участки МКАД.

Ранее колонна снегоуборщиков увязла в снегу.

