Водители застряли в шестичасовой пробке на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе возникла шестичасовая пробка по пути в Москву

На Ярославском шоссе по направлении в Москву водители стоят в пробке более шести часов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

«Водители рассказали нам, что в промежутке между Переславль-Залесским и селом Новое на Ярославском шоссе произошел коллапс — огромные пробки в столицу и из нее», — отмечается в сообщении.

Село Новое находится в Ярославской области недалеко от границы с Московской областью.

Застрявшие в заторе водители рассказали, что пробка возникла из-за того, что проезд заблокировали фуры. Длина пробки составляет более 20 км.

До этого москвичам назвали наиболее проблемные участки МКАД, где проезд сильно затруднен. Также стало известно, что многокилометровая пробка на МКАД возникла от Строгино до Химок.

Ранее в Подмосковье снегоуборщики увязли в снегу.