Многокилометровая пробка парализовала МКАД

Образовавшаяся на МКАД из-за снегопада многокилометровая пробка попала на видео. Кадры обнародовал Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным канала, трасса парализована на участке от Строгино почти до Химок. Водители минимум по полчаса стоят без движения, отметили журналисты.

До этого Дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке, и назвал наиболее проблемные участки МКАД, где движение затруднено.

По словам специалистов, основные затруднения в движении наблюдаются на различных участках автодороги. В частности, проезд затруднен на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улицы Саломеи Нерис, улицы Поляны, улицы Верхние Поля.

Telegram-канал Mash писал, что жители Москвы и столичного региона стали выходить на улицы для расчистки дворов. Коммунальные службы не справляются. Также, по данным канала, «стоит» Алтуфьевское шоссе, дорогу перекрыли фуры, которые не могут сдвинуться с места.

Ранее сообщалось, что в Москве более 100 тысяч человек привлекли к уборке снега.