Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Многокилометровая пробка парализовала МКАД

SHOT опубликовал видео многокилометровой пробки на МКАД 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27585595_rnd_5",
    "video_id": "record::25ffc770-2d8c-4625-a19d-4ab9d5dff83b"
}

Образовавшаяся на МКАД из-за снегопада многокилометровая пробка попала на видео. Кадры обнародовал Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным канала, трасса парализована на участке от Строгино почти до Химок. Водители минимум по полчаса стоят без движения, отметили журналисты.

До этого Дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке, и назвал наиболее проблемные участки МКАД, где движение затруднено.

По словам специалистов, основные затруднения в движении наблюдаются на различных участках автодороги. В частности, проезд затруднен на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улицы Саломеи Нерис, улицы Поляны, улицы Верхние Поля.

Telegram-канал Mash писал, что жители Москвы и столичного региона стали выходить на улицы для расчистки дворов. Коммунальные службы не справляются. Также, по данным канала, «стоит» Алтуфьевское шоссе, дорогу перекрыли фуры, которые не могут сдвинуться с места.

Ранее сообщалось, что в Москве более 100 тысяч человек привлекли к уборке снега.
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+