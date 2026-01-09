Размер шрифта
Москвичи начали самостоятельно очищать дворы от снега

Mash: жители Москвы и области начали выходить на улицы, чтобы расчистить дворы 
Жители Москвы и столичного региона стали выходить на улицы для расчистки дворов. Коммунальные службы не справляются, сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители выкапывают машины, толкают кареты скорой помощи и автобусы.

«Еще люди жалуются, что на дорогах сплошные пробки. Один из наших подписчиков написал в предложку, что с 13:00 стоит на МКАДе напротив Путилково, движения нет от слова «совсем», — говорится в посте.

Также, по данным канала, «стоит» Алтуфьевское шоссе, дорогу перекрыли фуры, которые не могут сдвинуться с места.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.
 
