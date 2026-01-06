Появились кадры с места ДТП, в котором легковушку с людьми разорвало на части

Mash: автомобиль разорвало пополам в аварии на трассе в Ростовской области

В Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предарительно, водитель Mitsubishi Mirage на дороге Самбек — Матвеев Курган не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, там в нее врезалась «Газель», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города.

По данным канала, в результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель машины пострадал, прибывшие медики госпитализировали мужчину.

