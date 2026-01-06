Размер шрифта
«Вызвали Росгвардию»: в Ульяновске пассажир избил кондуктора в трамвае

В Ульяновске пассажир избил кондуктора трамвая на глазах у людей
В Ульяновске пассажир трамвая подрался с кондуктором в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Ульяновск».

«Из-за драки пассажира с кондуктором трамвай в Ульяновске изменил маршрут. Сегодня утром на улице Минаева, на остановке «Университет», пассажир напал на кондуктора. На место происшествия вызвали Росгвардию», — говорится в публикации.

По данным канала, из-за произошедшего движение трамваев, следующих в сторону севера, временно изменили: их маршрут провели через 19 микрорайон.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека.

