Автомобиль с человеком разбился на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как машина с человеком влетела в отбойник
Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва»

В Москве на МКАД автомобиль разбился в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина начинает вращаться на заснеженной дороге, водитель теряет управление и врезается в отбойник, после чего проезжает вперед еще несколько метров.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель машины пострадал, прибывшие медики госпитализировали мужчину.

Ранее фура парализовала движение на трассе в российском регионе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569587_rnd_2",
    "video_id": "record::7ca3e986-7d39-4906-ba61-f024648dec69"
}
 
