«Сгорел дотла»: на видео сняли автомобиль, который воспламенился на дороге в Сибири

В Новосибирске на видео сняли авто, вспыхнувшее на дороге 
В Новосибирске автомобиль загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Автомобиль коммунальных служб сгорел дотла на Морском проспекте в Академгородке», — говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль полностью. На записи также заметно, что машины медленно объезжают вспыхнувший транспорт.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Сочи иномарка вспыхнула на трассе. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в центре Москвы Nissan вспыхнул за считанные секунды.
 
