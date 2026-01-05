Видео: в центре Москвы Nissan вспыхнул за считанные секунды

В центре Москвы вспыхнул автомобиль на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Автомобиль загорелся в центре Москвы. Nissan за считанные секунды вспыхнул на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Пожар уже потушен. Причины произошедшего уточняются. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило иномарку не полностью, только переднюю часть.

По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в момент возгорания в иномарке находились водитель и пассажирка, которые успели выбраться и не получили ожогов.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Ранее на видео сняли, как огонь охватил иномарку в Сочи.