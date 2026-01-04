Автовоз с несколькими Toyota и Mercedes вспыхнул под Красноярском и попал на видео

Под Красноярском автовоз с иномарками загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Огонь разошелся на восемь машин, среди которых «Тойоты» и «Мерседесы», попавшие под повышение утильсбора. Сама фура полностью выгорела», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автовоз горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. Также заметно, что возле вспыхнувшего автомобиля ходят люди. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах заметно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

Кроме того, в Ижевске автомобиль с человеком воспламенился на проезжей части.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.