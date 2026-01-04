Челябинец вылетел из легковушки в момент жесткого ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как человек и собака вылетели на дорогу в ДТП

В Челябинске человек вылетел из легкового автомобиля в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пассажир такси выпал на дорогу из-за аварии на шоссе Металлургов! На повороте в машину, где ехал пострадавший, влетела легковушка, от чего ее развернуло. Видно, как человек оказался на дороге. Он смог подняться самостоятельно, но, вероятно, получил травмы, поскольку приезжала бригада скорой помощи», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль врезается в серую машину, которая от удара начинает вращаться на проезжей части, в этот момент из легкового автомобиля вылетает человек и собака. После аварии пострадавший поднимается с заснеженной дороги и берет на руки животное.

По данным канала, на место ДТП прибыли работники ГИБДД и автомобиль спасателей. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

