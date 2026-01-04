Участок трассы М7 в Татарстане закрыли для автобусов и грузовиков

На участке федеральной автодороги М7 от Казани до Набережных Челнов введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Татарстана в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что движение будет полностью восстановлено при улучшении погодных условий.

Как сообщают очевидцы, мощный снегопад также стал причиной аварий на трассе. На опубликованных очевидцем кадрах можно увидеть, что на участке дороги в направлении Набережных Челнов в ДТП попали как минимум пять автомобилей.

В ночь на 4 января сильный снегопад ночью парализовал движение в Казани и соседних районах Татарстана. В городе замело дороги, тротуары и подземные переходы, задержаны десятки авиарейсов.

До этого сильный снегопад оставил без электричества десятки тысяч жителей Кубани: люди выживают без света с самого Нового года. В двух районах ввели режим ЧС и открыли пункты временного размещения. При этом местные жалуются на работу чиновников и коммунальных служб: по их словам, проблемы наблюдаются также с водой и отоплением, а до спасателей невозможно дозвониться из-за отсутствия связи.

Ранее снегопады обесточили почти 400 населенных пунктов Псковской области