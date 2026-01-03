Массовое ДТП произошло на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии

Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии

Автобус с пассажирами попал в аварию на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции по региону.

«Сегодня утром на 302-м километре трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Боярский водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» не справился с рулевом управлением и совершил столкновение с автомашиной КДМ, стоявший на обочине. После этого совершил столкновение с автомашиной «УАЗ», которая двигалась во встречном направлении», — сообщает канал.

Отмечается, что в аварии пострадали 2 человека. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле.