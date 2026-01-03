Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Массовое ДТП произошло на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии

Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Автобус с пассажирами попал в аварию на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции по региону.

«Сегодня утром на 302-м километре трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Боярский водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» не справился с рулевом управлением и совершил столкновение с автомашиной КДМ, стоявший на обочине. После этого совершил столкновение с автомашиной «УАЗ», которая двигалась во встречном направлении», — сообщает канал.

Отмечается, что в аварии пострадали 2 человека. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552721_rnd_1",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+