Россиянина наказали в Таиланде из-за украшенного к праздникам автомобиля

В Паттайе оштрафовали россиянина за езду на автомобиле, украшенном рождественской гирляндой, сообщает Pattaya Mail.

На днях 25-летний гражданин России за рулем Toyota Vios был остановлен на Сукхумвит-роуд в районе Банламунг. Полицейские сразу заметили в потоке его автомобиль, украшенный разноцветными мигающими огнями, и сообщили водителю, что ему грозит штраф в размере до 2 000 батов (около 6 тыс. рублей).

Турист объяснил, что украсил таким образом свой автомобиль, чтобы создать праздничную атмосферу, следуя примеру друзей из Бангкока, и не знал, что это противоречит тайским законам.

В итоге за незаконную установку мигалок мужчину оштрафовали на 500 батов. В полиции курортного города попросили водителей воздержаться от украшения автомобилей такими элементами, которые могут помешать видимости других автомобилистов.

Ранее женщина воровала украшения с кладбища, чтобы нарядить дом к Рождеству.