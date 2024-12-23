Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина наказали в Таиланде из-за украшенного к праздникам автомобиля

В Паттайе оштрафовали туриста из России, украсившего машину гирляндой
close
The Nation

В Паттайе оштрафовали россиянина за езду на автомобиле, украшенном рождественской гирляндой, сообщает Pattaya Mail.

На днях 25-летний гражданин России за рулем Toyota Vios был остановлен на Сукхумвит-роуд в районе Банламунг. Полицейские сразу заметили в потоке его автомобиль, украшенный разноцветными мигающими огнями, и сообщили водителю, что ему грозит штраф в размере до 2 000 батов (около 6 тыс. рублей).

Турист объяснил, что украсил таким образом свой автомобиль, чтобы создать праздничную атмосферу, следуя примеру друзей из Бангкока, и не знал, что это противоречит тайским законам.

В итоге за незаконную установку мигалок мужчину оштрафовали на 500 батов. В полиции курортного города попросили водителей воздержаться от украшения автомобилей такими элементами, которые могут помешать видимости других автомобилистов.

Ранее женщина воровала украшения с кладбища, чтобы нарядить дом к Рождеству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами