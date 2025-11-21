На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России не планируется вводить водительские права для самокатчиков

Минтранс РФ не видит необходимости в водительских правах для электросамокатов
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс России пока не видит необходимости введения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николая Чередниченко.

«Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности. <...> Пока речи о том, что они (водители СИМ - ред.) должны иметь права, у нас нет», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов в 10 раз.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

Также, в мае 2025 года депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать электросамокатчиков заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

Ранее власти Астаны предложили расстреливать самокатчиков за испорченные дороги.

