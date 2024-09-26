Власти Астаны предложили расстрелять самокатчиков

Власти Астаны в ходе заседания маслихата, на котором обсуждался вопрос благоустройства тропинок в столичных парках, предложили расстреливать самокатчиков. Об этом сообщает Zakon.kz.

В рамках заседания депутат Абзал Сагымбаев отметил плюсы естественных дорожек в парках — по его словам, по ним не могут ездить велосипедисты и самокатчики.

В ответ на это заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов заявил, что электросамокаты оставляют следы на брусчатке.

«Потом мы думаем, как будем отмывать следы от самокатчиков... Есть же у нас такая тема, да? Как будем отмывать следы на брусчатке? Запретить? Расстрелять надо...» — в шутку сказал Нуркенов.

До этого кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей. Его получил пользователь за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Поводом для штрафа послужило обращение очевидца, сфотографировавшего трех подростков во время поездки.

Ранее в России призвали увеличить штрафы для самокатчиков.