Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Астаны предложили расстрелять самокатчиков

Власти Астаны предложили расстреливать самокатчиков за испорченные дороги

Власти Астаны в ходе заседания маслихата, на котором обсуждался вопрос благоустройства тропинок в столичных парках, предложили расстреливать самокатчиков. Об этом сообщает Zakon.kz.

В рамках заседания депутат Абзал Сагымбаев отметил плюсы естественных дорожек в парках — по его словам, по ним не могут ездить велосипедисты и самокатчики.

В ответ на это заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов заявил, что электросамокаты оставляют следы на брусчатке.

«Потом мы думаем, как будем отмывать следы от самокатчиков... Есть же у нас такая тема, да? Как будем отмывать следы на брусчатке? Запретить? Расстрелять надо...» — в шутку сказал Нуркенов.

До этого кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей. Его получил пользователь за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Поводом для штрафа послужило обращение очевидца, сфотографировавшего трех подростков во время поездки.

Ранее в России призвали увеличить штрафы для самокатчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами