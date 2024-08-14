В Госдуме предложили увеличить штраф за неправильную парковку самокатов

В России штраф за неправильную парковку электросамокатов следует увеличить в 10 раз. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева (партия «Справедливая Россия – За правду»).

«Идея, которую мы сегодня обсуждаем, которую мы вносим в Госдуму, состоит в том, чтобы в Москве были оборудованы специальные самокатные парковки. И за нарушение данной парковки был штраф 5 тыс. рублей», — сказал Гусев.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.