На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Без психиатра – не покупать»: «схему Долиной» распространили на авторынок

Автоэксперт Моржаретто: россиянам начали продавать машины по схеме Долиной
close
Depositphotos

Сегодня россиянам лучше покупать автомобили либо в специализированных дилерских центрах, либо у своих знакомых. Брать подержанные авто с рук стало опасно, так как на авторынок мошенники внедрили «схему Долиной», поэтому покупатель рискует остаться и без денег, и без авто, предупредил в беседе с НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Речь идет о ситуациях, когда человек, чаще всего – пенсионер, продает автомобиль по требованию мошенников, а затем обращается в суд для признания сделки недействительной. Как правило, суды встают на сторону пожилых жертв аферистов, а покупатель остается без машины и без денег, которые пенсионер уже успел отдать преступникам. По словам Моржаретто, этот способ обмана так и назвали – «схема Долиной» после громкого скандала с продажей и возвратом ее квартиры.

«Уже есть обращения по этому поводу и в Верховный суд, и в другие организации. Это все очень печально. Я сегодня видел цифру, что около трех тысяч сделок по продаже квартир было оспорено, из-за чего люди лишились и денег, и квартир. Это действительно уже перебросилось на машины, но этот вопрос пока не приобрел массовости», — отметил специалист.

По его словам, правоохранители уже предупреждают россиян, чтобы они с особой осторожностью относились к покупке авто у пожилых продавцов. В частности, им советуют просить справку от психиатра, либо, если таковой нет, вообще отказываться от сделки.

«Такие старички-разбойнички со страшной силой развелись по всей стране. Поэтому надо быть очень осторожным», — подчеркнул Моржаретто.

Наиболее безопасно покупать машину через специализированный центр или у знакомых, так как вторичка в целом связана с массой рисков, добавил эксперт. В таком случае между условным «дедушкой» и покупателем встает юрлицо, которое в случае чего будет нести ответственность и которому можно направлять претензии. Если же сделка все-таки проводится напрямую, то проверять ее нужно очень тщательно, но и это не является гарантией защиты от признания ее недействительной, предупредил специалист.

«И раньше надо было это делать очень внимательно, а сейчас даже не представляю, сколько проверок надо пройти, чтобы более-менее спокойно спать», — заключил автоэксперт.

До этого автоюрист Алексей Леонов также предупредил, что мошенники адаптировали схему с продажей квартир на автомобили. Чтобы не нарваться на преступников, он призвал всегда адекватно оценивать стоимость машины, состояние продавца. Среди жертв аферистов чаще встречаются пожилые люди, они продают хорошие авто с небольшим пробегом чуть ли не за полцены – это сразу должно насторожить, подчеркнул автоюрист. Если, например, машина стоит 1 млн рублей, а ее предлагают за 500 тыс. рублей, то это, вероятнее всего, автоафера.

Ранее россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами