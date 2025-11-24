«Без психиатра – не покупать»: «схему Долиной» распространили на авторынок

Сегодня россиянам лучше покупать автомобили либо в специализированных дилерских центрах, либо у своих знакомых. Брать подержанные авто с рук стало опасно, так как на авторынок мошенники внедрили «схему Долиной», поэтому покупатель рискует остаться и без денег, и без авто, предупредил в беседе с НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Речь идет о ситуациях, когда человек, чаще всего – пенсионер, продает автомобиль по требованию мошенников, а затем обращается в суд для признания сделки недействительной. Как правило, суды встают на сторону пожилых жертв аферистов, а покупатель остается без машины и без денег, которые пенсионер уже успел отдать преступникам. По словам Моржаретто, этот способ обмана так и назвали – «схема Долиной» после громкого скандала с продажей и возвратом ее квартиры.

«Уже есть обращения по этому поводу и в Верховный суд, и в другие организации. Это все очень печально. Я сегодня видел цифру, что около трех тысяч сделок по продаже квартир было оспорено, из-за чего люди лишились и денег, и квартир. Это действительно уже перебросилось на машины, но этот вопрос пока не приобрел массовости», — отметил специалист.

По его словам, правоохранители уже предупреждают россиян, чтобы они с особой осторожностью относились к покупке авто у пожилых продавцов. В частности, им советуют просить справку от психиатра, либо, если таковой нет, вообще отказываться от сделки.

«Такие старички-разбойнички со страшной силой развелись по всей стране. Поэтому надо быть очень осторожным», — подчеркнул Моржаретто.

Наиболее безопасно покупать машину через специализированный центр или у знакомых, так как вторичка в целом связана с массой рисков, добавил эксперт. В таком случае между условным «дедушкой» и покупателем встает юрлицо, которое в случае чего будет нести ответственность и которому можно направлять претензии. Если же сделка все-таки проводится напрямую, то проверять ее нужно очень тщательно, но и это не является гарантией защиты от признания ее недействительной, предупредил специалист.

«И раньше надо было это делать очень внимательно, а сейчас даже не представляю, сколько проверок надо пройти, чтобы более-менее спокойно спать», — заключил автоэксперт.

До этого автоюрист Алексей Леонов также предупредил, что мошенники адаптировали схему с продажей квартир на автомобили. Чтобы не нарваться на преступников, он призвал всегда адекватно оценивать стоимость машины, состояние продавца. Среди жертв аферистов чаще встречаются пожилые люди, они продают хорошие авто с небольшим пробегом чуть ли не за полцены – это сразу должно насторожить, подчеркнул автоюрист. Если, например, машина стоит 1 млн рублей, а ее предлагают за 500 тыс. рублей, то это, вероятнее всего, автоафера.

Ранее россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке.